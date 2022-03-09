Мбаппе: «Хочу стать похожим на Анри и Роналдо»

Звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что хочет подражать таким игрокам, как Тьерри Анри и Роналдо, и стать всесторонним нападающим в ближайшие годы.

«Я хочу стать таким же всесторонним игроком, поэтому я работаю каждый день, чтобы быть настолько же хорош, как они, но это сложно», - заяви французский нападающий в интервью эксперту BT Sport.

На вопрос, какая позиция на поле его устраивает наиболее всего, Мбаппе ответил, что главное – это быть в связке с командой, с её игрой.

«Самое главное не позиция, а движение. Как ты связан со своей командой в атаке и обороне, готов помогать, двигаться и быть опасным. Это главное для меня», - ответил француз.