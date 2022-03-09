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Чемпионат Франции. 1 лига

Агент Головина: Все в «Монако» поддерживают Сашу

09 Марта 2022 • 08:46 Комментировать

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал журналистам о том, как к игроку относятся во французской команде.

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что в данный момент его клиент тренируется в общей группе и готовится к предстоящему матчу в Лиге Европы с португальской «Брагой». Клюев отметил, что руководство, тренеры и футболисты «Монако» поддерживают Головина, так что всё хорошо.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 16 поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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