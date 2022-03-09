Агент Головина: Все в «Монако» поддерживают Сашу

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал журналистам о том, как к игроку относятся во французской команде.

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что в данный момент его клиент тренируется в общей группе и готовится к предстоящему матчу в Лиге Европы с португальской «Брагой». Клюев отметил, что руководство, тренеры и футболисты «Монако» поддерживают Головина, так что всё хорошо.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 16 поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.