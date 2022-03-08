Мбаппе предложили «самый большой» контракт в истории футбола

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил от парижского клуба предложение о продлении контракта. По информации The Independent, это «самый большой» контракт в истории футбола.

По информации источников, парижане готовы платить нападающему 100 миллионов евро в год.

Действующее соглашение Мбаппе с командой заканчивается летом 2022 года. По слухам, французский форвард собирается уйти из команды и присоединиться к мадридскому «Реалу».

Отмечается, что «королевский клуб» не сможет позволить себе выплачивать Мбаппе такие деньги.

Парижане, которые долгое время не могли уговорить Мбаппе на подписание контракта, решили пойти ва-банк.