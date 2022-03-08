Рэшфорд может перейти в «ПСЖ»

24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источников, наставник парижского клуба Маурисио Почеттино рассматривает Рэшфорда как замену Килиану Мбаппе. Французского форварда связывают с переходом в мадридский «Реал», а если он уйдет, то «ПСЖ» потребуется замена.

Действующий контракт Рэшфорда с «красными дьяволами» заканчивается в 2023 году. На данный момент неизвестно, будет ли футболист продлевать контракт с командой.

В последнее время в британских СМИ пишут о том, что Рэшфорд недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед».