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Почеттино заявил, что Мбаппе ещё не принял решение по поводу своего будущего

08 Марта 2022 • 10:09 Комментировать

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе в парижской команде.

Почеттино сказал, что звёздный форвард всё ещё не принял окончательное решение по поводу своего будущего. Маурисио отметил, что на данный момент Килиан остаётся игроком «ПСЖ» и все в клубе надеются, что он всё же останется в команде.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом станет свободным агентом. Французский футболист планирует покинуть парижский клуб и перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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