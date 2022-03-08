Почеттино заявил, что Мбаппе ещё не принял решение по поводу своего будущего

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе в парижской команде.

Почеттино сказал, что звёздный форвард всё ещё не принял окончательное решение по поводу своего будущего. Маурисио отметил, что на данный момент Килиан остаётся игроком «ПСЖ» и все в клубе надеются, что он всё же останется в команде.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом станет свободным агентом. Французский футболист планирует покинуть парижский клуб и перебраться в мадридский «Реал».