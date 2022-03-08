Мбаппе поддержал одноклубника, которого оскорбляли на почве расизма

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал своего одноклубника Идрисса Гуйе, который столкнулся с расизмом.

Полузащитник «ПСЖ» на тренировке случайно травмировал Мбаппе за несколько дней до важного ответного поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». После этого Гуйе стал получать в социальных сетях оскорбления на расистской почве. Килиан решил поддержать сенегальца и выложил в своём «Инстаграме» совместную фотографию с подписью, что в «ПСЖ» все всегда будут вместе.

Напомним, что ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится девятого марта. В первой встрече парижане одержали минимальную победу со счётом 1:0.