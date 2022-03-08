«Лион» хочет купить защитника «Челси»

«Лион» работает над подписанием постоянного контракта с Эмерсоном Палмери из «Челси». Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Никола Скира.

В текущий момент Эмерсон находится в аренде с правом выкупа в стане «олимпийцев».

27-летний бразильский итальянец также интересен «Лацио», где в нём лично заинтересован главный тренер «орлов» Маурицио Сарри.

В текущем сезоне левый защитник провёл за «Лион» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Цена игрока по Transfermarkt составляет €14 млн.