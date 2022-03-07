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Чемпионат Франции. 1 лига

Роналду может стать одноклубником Месси

07 Марта 2022 • 15:40 Комментировать
Лион
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Ренн
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13.03 19:05

Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Football Transfers.

По информации источника, всё будет зависеть от того, смогут ли манкунианцы квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. На данный момент подопечные Ральфа Рангника занимают 5-е место в турнирной таблице. Отставание от 4-го места составляет одно очко. При этом, «Юнайтед» провел на 3 игры больше, чем «Арсенал», который и занимает эту спасительную строчку.

В текущем сезоне португалец провел в АПЛ 23 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, Роналду перешел в стан «красных дьяволов» летом прошлого года за 12.8 миллионов фунтов. Из «Ювентуса»ю.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ
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