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Чемпионат Франции. 1 лига

Анри: «Неймар просит о помощи»

07 Марта 2022 • 13:54 Комментировать
Лион
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Ренн
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13.03 19:05
 Экс-нападающий сборной Франции и ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри выразил обеспокоенность психическим здоровьем игрока «ПСЖ» Неймара. 
 «В последних интервью Неймар часто начал говорить о своём самочувствии, о давлении, поэтому моя первая мысль: «С ним всё в порядке?» У него нет искры в глазах, он не наслаждается футболом. Вы слышите его? Он просит о помощи — у него в голове что-то происходит», — цитирует Анри L'Equipe.
 В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Неймар провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. 
 30-летний футболист сборной Бразилии перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
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Неймар Тьерри Анри
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ЛИОН РЕНН
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