Анри: «Неймар просит о помощи»

Экс-нападающий сборной Франции и ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри выразил обеспокоенность психическим здоровьем игрока «ПСЖ» Неймара.

«В последних интервью Неймар часто начал говорить о своём самочувствии, о давлении, поэтому моя первая мысль: «С ним всё в порядке?» У него нет искры в глазах, он не наслаждается футболом. Вы слышите его? Он просит о помощи — у него в голове что-то происходит», — цитирует Анри L'Equipe.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Неймар провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

30-летний футболист сборной Бразилии перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.