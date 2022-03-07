«Монако» выиграл в Марселе, Головин сыграл несколько минут

«Монако» одержал достаточно неожиданную гостевую победу над марсельским «Олимпиком» в одном из главных матчей двадцать седьмого тура высшей лиги французского чемпионата. Успех принес гол Желсона Мартинша на пятьдесят восьмой минуте. Российский нападающий Александр Головин появился на поле на замену на 85-й минуте.

Победа позволила «Монако» подняться на девятое место в турнирной таблице Лиги 1, в то время как «Марсель» сполз со второй точки на третью, выпустив вперед одержавшую победу над «ПСЖ» «Ниццу».