«Монако» выиграл в Марселе, Головин сыграл несколько минут

«Монако» одержал достаточно неожиданную гостевую победу над марсельским «Олимпиком» в одном из главных матчей двадцать седьмого тура высшей лиги французского чемпионата. Успех принес гол Желсона Мартинша на пятьдесят восьмой минуте. Российский нападающий Александр Головин появился на поле на замену на 85-й минуте.
Победа позволила «Монако» подняться на девятое место в турнирной таблице Лиги 1, в то время как «Марсель» сполз со второй точки на третью, выпустив вперед одержавшую победу над «ПСЖ» «Ниццу».
Протокол игры
|58'Желсон Мартиньш (0:1)
Пау Лопес•Ронжье Валентин 80' (Колашинац Сеад ( 80') •Салиба Вильям•Чалета-Цар Дуе•Перес Луан 53' 80' (Лирола Поль ( 80') •Жерсон Сантос•Гендузи Маттео•Камара Бубакар • 90'Пайе Димитри•Милик Аркадиуш•Бакамбу Седрик 65' (Бамба Дьенг Амаду ( 65')
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель • 56'Бадьяшиль Бенуа 78' (Матсима Крислен ( 78') •Кайо Энрике•Лукас Жан•Чуамени Орельен•Фофана Юссуф•Желсон Мартиньш 78' (Боаду Мирон ( 78') •Фолланд Кевин 78' (Диоп Софьян ( 78') •Бен-Йеддер Виссам 85' (Головин Александр ( 85')
06 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).