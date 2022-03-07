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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» выиграл в Марселе, Головин сыграл несколько минут

07 Марта 2022 • 01:01 Комментировать
Марсель
0:1
Монако
окончен

«Монако» одержал достаточно неожиданную гостевую победу над марсельским «Олимпиком» в одном из главных матчей двадцать седьмого тура высшей лиги французского чемпионата. Успех принес гол Желсона Мартинша на пятьдесят восьмой минуте. Российский нападающий Александр Головин появился на поле на замену на 85-й минуте.

Победа позволила «Монако» подняться на девятое место в турнирной таблице Лиги 1, в то время как «Марсель» сполз со второй точки на третью, выпустив вперед одержавшую победу над «ПСЖ» «Ниццу».

Протокол игры  
Марсель 0:1Монако
  58'Желсон Мартиньш (0:1)
Пау ЛопесРонжье Валентин  80' (Колашинац Сеад (  80') Салиба ВильямЧалета-Цар ДуеПерес Луан   53'  80' (Лирола Поль (  80') Жерсон СантосГендузи МаттеоКамара Бубакар   90'Пайе ДимитриМилик АркадиушБакамбу Седрик  65' (Бамба Дьенг Амаду (  65')
Запасные: Манданда СтивДе ла Фуэнте КонрадБалерди ЛеонардоЭнрике Луис IIIАрит АминГуйе Пап
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси Аксель   56'Бадьяшиль Бенуа  78' (Матсима Крислен (  78') Кайо ЭнрикеЛукас ЖанЧуамени ОрельенФофана ЮссуфЖелсон Мартиньш  78' (Боаду Мирон (  78') Фолланд Кевин  78' (Диоп Софьян (  78') Бен-Йеддер Виссам  85' (Головин Александр (  85')
Запасные: Якобс ИсмаилМанноне ВитоФабрегас СескАгилар РубенМатазо ЭлиоСидибе Джибриль
06 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Лилль 4:0 Клермон
окончен Марсель 0:1 Монако 2.45 3.20 3.10
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