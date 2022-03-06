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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» планирует выкупить Кина

06 Марта 2022 • 12:04 Комментировать
Нант
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Монпелье
2.08 3.35 3.75
Через 4 ч. 6 мин.

Как сообщает Calciomercato, «ПСЖ» заинтересован в возвращении нападающего «Эвертона» Мойзе Кина.

Сейчас форвард выступает на правах аренды за «Ювентус». Туринцы имеют право выкупа игрока за 28 миллионов евро. «ПСЖ» готов заплатить эту сумму нынешним летом.

Футболист уже выступал за парижан в сезоне 20/21. За 26 игр во французской Лиге 1, он отличился 13 раз.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кин провел 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Также 22-летний футболист провел 10 матчей за сборную Италии, отличившись 4 раза.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ МойзеКин
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