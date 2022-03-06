Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал»

Как сообщает AS, французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошлым летом достиг устной договоренности с президентом мадридского «Реала» Флорентином Пересом о будущем переходе в стан «сливочных». Если игрок изменит свое решение, это будет расценено как предательство.

По информации источника, в августе прошлого года Мбаппе сообщил руководству парижан, что не планирует подписывать новое соглашение и с тех пор его позиция не изменилась.

В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во французской Лиге 1, отметившись в них 14-ю голами и 10-ю результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 160 миллионов евро.