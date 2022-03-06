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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал»

06 Марта 2022 • 11:39 Комментировать
Сент-Этьен
...
Метц
Через 2 ч. 5 мин.
 Как сообщает AS, французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошлым летом достиг устной договоренности с президентом мадридского «Реала» Флорентином Пересом о будущем переходе в стан «сливочных». Если игрок изменит свое решение, это будет расценено как предательство.  
 По информации источника, в августе прошлого года Мбаппе сообщил руководству парижан, что не планирует подписывать новое соглашение и с тех пор его позиция не изменилась. 
 В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во французской Лиге 1, отметившись в них 14-ю голами и 10-ю результативными передачами. 
 Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 160 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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