Почеттино: «Не надо матч против «Ниццы» сравнивать с игрой с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1).

«Мы очень разочарованы, что не выиграли. Мы контролировали игру, но не забили. Открытая игра чревата пропущенным голом на последних минутах»

Также специалист отметил наличие положительных моментов в игре своей команды и попросил не сравнивать игру во внутреннем чемпионате с грядущим ответным матчем против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

После этой победы, «Ницца» набрала 49 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. Лидируют по-прежнему парижане, набравшие 62 балла.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в среду, 9 марта, в Испании. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.