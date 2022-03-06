Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Не надо матч против «Ниццы» сравнивать с игрой с «Реалом»

06 Марта 2022 • 09:16 Комментировать
Ницца
1:0
ПСЖ
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1).

«Мы очень разочарованы, что не выиграли. Мы контролировали игру, но не забили. Открытая игра чревата пропущенным голом на последних минутах»

Также специалист отметил наличие положительных моментов в игре своей команды и попросил не сравнивать игру во внутреннем чемпионате с грядущим ответным матчем против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

После этой победы, «Ницца» набрала 49 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. Лидируют по-прежнему парижане, набравшие 62 балла.

 Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в среду, 9 марта, в Испании. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.03  15:00 Сент-Этьен ... Метц 2.15 3.55 3.45
06.03  17:00 Нант ... Монпелье 2.18 3.55 3.35
06.03  17:00 Ренн ... Анже 1.64 4.00 5.60
06.03  17:00 Реймс ... Страсбург 0.00 0.00 0.00
06.03  17:00 Бордо ... Труа 2.26 3.55 3.15
06.03  19:05 Лилль ... Клермон 1.65 4.10 5.40
06.03  22:45 Марсель ... Монако 2.32 3.55 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
09:16 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Не надо матч против «Ниццы» сравнивать с игрой с «Реалом»
01:40 · Франция. Лига 1
Маркиньос уверен в своём будущем в «ПСЖ»
05 Марта
22:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» – ПСЖ: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил стартовый состав на игру с «Ниццей»
15:46 · Франция. Лига 1
Погба может перейти в «ПСЖ» в качестве свободного агента
14:54 · Франция. Лига 1
Хакими может вернуться в общую группу «ПСЖ»
13:43 · Франция. Лига 1
Ди Мария может покинуть «ПСЖ» из-за возраста
13:15 · Франция. Лига 1
Генич: «Франция – это не последний чемпионат, которого мы на какое-то время будем лишены»
12:25 · Франция. Лига 1
Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Вейналдума
04 Марта
23:57 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
17:48 · Франция. Лига 1
Почеттино отпраздновал пятидесятилетие
10:34 · Франция. Лига 1
Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»
09:13 · Франция. Лига 1
«Ницца» продлила контракт с 38-летним Данте
03 Марта
18:19 · Франция. Лига 1
Леонардо: «Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем