Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Маркиньос уверен в своём будущем в «ПСЖ»

06 Марта 2022 • 01:40 Комментировать
Ницца
1:0
ПСЖ
окончен

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос уверен в своем будущем в клубе, в котором он выступает уже девять лет. Также он приветствует выступления Лионеля Месси, в адрес которого часто раздается различная критика, порядком поднадоевшая аргентинцу.

- Он многое поменял, перейдя в «ПСЖ», и это происходит медленно. Сейчас он играет все лучше, я вижу, что и на тренировках он действует все более уверенно. Взаимодействует с партнерами, а мы, в свою очередь, стараемся обеспечить его поддержкой. Что касается моего будущего, то оно связано с «ПСЖ», и Леонардо знает это. Мое место тут, и клуб считает, что я приношу большую пользу, - заявил Маркиньос, слова которого цитирует RMC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ланс 0:1 Брест 1.68 3.95 5.00
окончен Ницца 1:0 ПСЖ 4.60 4.10 1.77
06.03  15:00 Сент-Этьен ... Метц 2.15 3.55 3.45
06.03  17:00 Нант ... Монпелье 2.18 3.55 3.35
06.03  17:00 Ренн ... Анже 1.64 4.00 5.60
06.03  17:00 Реймс ... Страсбург 0.00 0.00 0.00
06.03  17:00 Бордо ... Труа 2.26 3.55 3.15
06.03  19:05 Лилль ... Клермон 1.65 4.10 5.40
06.03  22:45 Марсель ... Монако 2.32 3.55 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
01:40 · Франция. Лига 1
Маркиньос уверен в своём будущем в «ПСЖ»
05 Марта
22:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» – ПСЖ: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
22:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил стартовый состав на игру с «Ниццей»
15:46 · Франция. Лига 1
Погба может перейти в «ПСЖ» в качестве свободного агента
14:54 · Франция. Лига 1
Хакими может вернуться в общую группу «ПСЖ»
13:43 · Франция. Лига 1
Ди Мария может покинуть «ПСЖ» из-за возраста
13:15 · Франция. Лига 1
Генич: «Франция – это не последний чемпионат, которого мы на какое-то время будем лишены»
12:25 · Франция. Лига 1
Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Вейналдума
04 Марта
23:57 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
17:48 · Франция. Лига 1
Почеттино отпраздновал пятидесятилетие
10:34 · Франция. Лига 1
Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»
09:13 · Франция. Лига 1
«Ницца» продлила контракт с 38-летним Данте
03 Марта
18:19 · Франция. Лига 1
Леонардо: «Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ»
15:52 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с Ботманом о пятилетнем контракте
Все новости
Рекомендуем