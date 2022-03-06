Маркиньос уверен в своём будущем в «ПСЖ»

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос уверен в своем будущем в клубе, в котором он выступает уже девять лет. Также он приветствует выступления Лионеля Месси, в адрес которого часто раздается различная критика, порядком поднадоевшая аргентинцу.

- Он многое поменял, перейдя в «ПСЖ», и это происходит медленно. Сейчас он играет все лучше, я вижу, что и на тренировках он действует все более уверенно. Взаимодействует с партнерами, а мы, в свою очередь, стараемся обеспечить его поддержкой. Что касается моего будущего, то оно связано с «ПСЖ», и Леонардо знает это. Мое место тут, и клуб считает, что я приношу большую пользу, - заявил Маркиньос, слова которого цитирует RMC Sport.