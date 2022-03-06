«Ницца» переиграла «ПСЖ» с Месси и Неймаром

«Ницца» обыграла «ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции, сумев сократить отставание на три очка.
«Ницца» оказалась сильнее «ПСЖ» благодаря голу Анди Делора, откликнувшегося на передачу Келвина Стенгса на 87-й минуте матча.
Стоит отметить, что и Лионель Месси, и Неймар провели на поле весь матч, но активными действиями не отметились.
В результате этой победы «Ницца» вышла на второе место и сократила отставание от «ПСЖ», до которого теперь «всего» 13 очков в Лиге 1.
Протокол игры
|(1:0) Делор Анди88'
Бенитес Вальтер•Данилюк Флавиус 79' (Лотомба Жордан ( 79') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Клюйверт Джастин 86' (Будауи Хишем ( 86') •Росарио Пабло•Лемина Марио 34' 70' (Шнайдерлин Морган ( 70') •Тюрам Кефрен 79' (Стенгс Келвин ( 79') •Дольберг Каспер 70' (Делор Анди ( 70') •Гуйри Амин
Навас Кейлор•Керер Тило 90' (Гуэйе Идрисса ( 90') •Маркиньос Маркос•Диалло Абду•Бернат Хуан•Вейналдум Джорджиньо 90' (Дракслер Юлиан ( 90') •Данилу Перейра•Верратти Марко•Ди Мария Анхель 79' (Икарди Мауро ( 79') •Месси Лионель•Неймар
05 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).