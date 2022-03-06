«Ницца» переиграла «ПСЖ» с Месси и Неймаром

«Ницца» обыграла «ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции, сумев сократить отставание на три очка.

«Ницца» оказалась сильнее «ПСЖ» благодаря голу Анди Делора, откликнувшегося на передачу Келвина Стенгса на 87-й минуте матча.

Стоит отметить, что и Лионель Месси, и Неймар провели на поле весь матч, но активными действиями не отметились.

В результате этой победы «Ницца» вышла на второе место и сократила отставание от «ПСЖ», до которого теперь «всего» 13 очков в Лиге 1.