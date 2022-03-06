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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» переиграла «ПСЖ» с Месси и Неймаром

06 Марта 2022 • 00:58 Комментировать
Ницца
1:0
ПСЖ
окончен

«Ницца» обыграла «ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции, сумев сократить отставание на три очка.

«Ницца» оказалась сильнее «ПСЖ» благодаря голу Анди Делора, откликнувшегося на передачу Келвина Стенгса на 87-й минуте матча.

Стоит отметить, что и Лионель Месси, и Неймар провели на поле весь матч, но активными действиями не отметились.

В результате этой победы «Ницца» вышла на второе место и сократила отставание от «ПСЖ», до которого теперь «всего» 13 очков в Лиге 1.

Протокол игры  
Ницца 1:0ПСЖ
(1:0) Делор Анди88'   
Бенитес ВальтерДанилюк Флавиус  79' (Лотомба Жордан (  79') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенКлюйверт Джастин  86' (Будауи Хишем (  86') Росарио ПаблоЛемина Марио   34'  70' (Шнайдерлин Морган (  70') Тюрам Кефрен  79' (Стенгс Келвин (  79') Дольберг Каспер  70' (Делор Анди (  70') Гуйри Амин
Запасные: Булка МарцинБраими БилальКлод-Морис АлексисГессан Эванн
Навас КейлорКерер Тило  90' (Гуэйе Идрисса (  90') Маркиньос МаркосДиалло АбдуБернат ХуанВейналдум Джорджиньо  90' (Дракслер Юлиан (  90') Данилу ПерейраВерратти МаркоДи Мария Анхель  79' (Икарди Мауро (  79') Месси ЛионельНеймар
Запасные: Мишю ЭдуарСимонс ХавиКимпембе ПреснелМендеш НунуДагба КолинДоннарумма Джанлуиджи
05 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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окончен Ланс 0:1 Брест 1.68 3.95 5.00
окончен Ницца 1:0 ПСЖ 4.60 4.10 1.77
06.03  15:00 Сент-Этьен ... Метц 2.15 3.55 3.45
06.03  17:00 Нант ... Монпелье 2.18 3.55 3.35
06.03  17:00 Ренн ... Анже 1.64 4.00 5.60
06.03  17:00 Реймс ... Страсбург 0.00 0.00 0.00
06.03  17:00 Бордо ... Труа 2.26 3.55 3.15
06.03  19:05 Лилль ... Клермон 1.65 4.10 5.40
06.03  22:45 Марсель ... Монако 2.32 3.55 3.05
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