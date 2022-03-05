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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» объявил стартовый состав на игру с «Ниццей»

05 Марта 2022 • 22:14 Комментировать
Ницца
0:0
ПСЖ
4.10 3.95 1.80
перерыв

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» готовится к матчу двадцать седьмого тура Лиги 1, в котором ему предстоит сразиться с идущей на третьем месте в турнирной таблице «Ниццей». Накануне встречи наставник «ПСЖ», аргентинский специалист Маурисио Почеттино, объявил стартовый состав своей команды.

Дракслер, Ди Мария и Икарди остались в запасе, зато в нападении сыграет тройка Мбаппе-Неймар-Месси.

«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Нуну Мандеш, Гуайе, Данило, Вийналдум, Неймар, Месси, Мбаппе.

Запасные: Навас, Бернат, Дагба, Диалло, Дракслер, Эбимбе, Симонс, Ди Мария, Икарди.

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НИЦЦА ПСЖ
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окончен Ланс 0:1 Брест 1.68 3.95 5.00
Идет 45 минута Ницца 0:0 ПСЖ 4.80 4.20 1.68
06.03  15:00 Сент-Этьен ... Метц 2.15 3.55 3.45
06.03  17:00 Нант ... Монпелье 2.18 3.55 3.35
06.03  17:00 Ренн ... Анже 1.64 4.00 5.60
06.03  17:00 Реймс ... Страсбург 0.00 0.00 0.00
06.03  17:00 Бордо ... Труа 2.26 3.55 3.15
06.03  19:05 Лилль ... Клермон 1.65 4.10 5.40
06.03  22:45 Марсель ... Монако 2.32 3.55 3.05
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