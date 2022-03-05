«ПСЖ» объявил стартовый состав на игру с «Ниццей»

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» готовится к матчу двадцать седьмого тура Лиги 1, в котором ему предстоит сразиться с идущей на третьем месте в турнирной таблице «Ниццей». Накануне встречи наставник «ПСЖ», аргентинский специалист Маурисио Почеттино, объявил стартовый состав своей команды.

Дракслер, Ди Мария и Икарди остались в запасе, зато в нападении сыграет тройка Мбаппе-Неймар-Месси.

«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Нуну Мандеш, Гуайе, Данило, Вийналдум, Неймар, Месси, Мбаппе.

Запасные: Навас, Бернат, Дагба, Диалло, Дракслер, Эбимбе, Симонс, Ди Мария, Икарди.