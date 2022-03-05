Погба может перейти в «ПСЖ» в качестве свободного агента

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед», чей контракт с манкунианцами истекает летом нынешнего года, может перейти в «ПСЖ» — бесплатно.

Как сообщает Calciomercato, парижский клуб в самое ближайшее время предоставит французу контрактное предложение. Однако приоритетная цель для «ПСЖ» сейчас — сохранить Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 14 матчей, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Французский футболист выступает за «красных дьяволов» с сезона 16/17. За это время он провел в составе английского клуба 143 матча, забив 28 мячей.

Вместе со сборной Франции Погба выиграл Чемпионат мира в 2018 году, который проходил в России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.