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Чемпионат Франции. 1 лига

Погба может перейти в «ПСЖ» в качестве свободного агента

05 Марта 2022 • 15:46 Комментировать
Марсель
...
Монако
2.30 3.15 3.30
06.03 22:45

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед», чей контракт с манкунианцами истекает летом нынешнего года, может перейти в «ПСЖ» — бесплатно.

Как сообщает Calciomercato, парижский клуб в самое ближайшее время предоставит французу контрактное предложение. Однако приоритетная цель для «ПСЖ» сейчас — сохранить Килиана Мбаппе.  

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 14 матчей, отметившись одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Французский футболист выступает за «красных дьяволов» с сезона 16/17. За это время он провел в составе английского клуба 143 матча, забив 28 мячей.   

Вместе со сборной Франции Погба выиграл Чемпионат мира в 2018 году, который проходил в России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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ПСЖ Поль Погба
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МАРСЕЛЬ МОНАКО
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06.03  17:00 Бордо ... Труа 2.26 3.55 3.15
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