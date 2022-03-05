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Чемпионат Франции. 1 лига

Хакими может вернуться в общую группу «ПСЖ»

05 Марта 2022 • 14:54 Комментировать

23-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими готовится к возвращению в общую группу. Об этом сообщили в пресс-службе парижского клуба.

Игрок продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Он пропустит встречу с «Ниццей» в рамках 27-го тура французской Лиги 1.

Также в общую группу парижского клуба должен вернуться защитник Левен Кюрзава, который испытывал проблемы со спиной.

36-летний испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, который также продолжает восстанавливаться от травмы, начал беговые тренирвки, однако пока он не готов к тому, чтобы заниматься в общей группе.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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