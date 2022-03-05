Ди Мария может покинуть «ПСЖ» из-за возраста

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может покинуть «ПСЖ». Клуб рассматривает возможность не давать игроку новый контракт из-за возраста.

Как сообщает L’Equipe, в действующем соглашении футболиста прописана возможность его продления на год, однако руководство «ПСЖ» может не воспользоваться этой функцией. Парижане рассматривают вариант с омоложением состава.

Прийти в команду может полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета, который привлекает парижский клуб своим возрастом. Ему 24 года.

При этом отмечается, что молодого футболиста не рассматривают как замену Анхелю ди Марии.