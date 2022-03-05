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Ди Мария может покинуть «ПСЖ» из-за возраста

05 Марта 2022 • 13:43 Комментировать

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может покинуть «ПСЖ». Клуб рассматривает возможность не давать игроку новый контракт из-за возраста.

Как сообщает L’Equipe, в действующем соглашении футболиста прописана возможность его продления на год, однако руководство «ПСЖ» может не воспользоваться этой функцией. Парижане рассматривают вариант с омоложением состава.

Прийти в команду может полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета, который привлекает парижский клуб своим возрастом. Ему 24 года.

При этом отмечается, что молодого футболиста не рассматривают как замену Анхелю ди Марии.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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