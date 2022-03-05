Генич: «Франция – это не последний чемпионат, которого мы на какое-то время будем лишены»

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал решение руководства французской Лиги 1 о запрете на трансляцию матчей в России. Мнением он поделился в эфире «Матч ТВ».

Генич заявил, что французский чемпионат в ближайшее время станет не единственным, просмотр которого в России будет невозможен. Комментатор отметил, что в Китае уже отказались показывать матчи английской Премьер-лиги из-за того, что на них демонстрируют агитацию. Аналогичная ситуация, по его словам, происходит в Испании и Италии.

«Страшно заходить в ленту новостей и читать, что еще могут заблокировать. Казалось бы, что уже везде поставили барьеры», - добавил Генич.