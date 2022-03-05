Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Генич: «Франция – это не последний чемпионат, которого мы на какое-то время будем лишены»

05 Марта 2022 • 13:15 Комментировать

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал решение руководства французской Лиги 1 о запрете на трансляцию матчей в России. Мнением он поделился в эфире «Матч ТВ».

Генич заявил, что французский чемпионат в ближайшее время станет не единственным, просмотр которого в России будет невозможен. Комментатор отметил, что в Китае уже отказались показывать матчи английской Премьер-лиги из-за того, что на них демонстрируют агитацию. Аналогичная ситуация, по его словам, происходит в Испании и Италии.

«Страшно заходить в ленту новостей и читать, что еще могут заблокировать. Казалось бы, что уже везде поставили барьеры», - добавил Генич.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига 1 Константин Генич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.03  19:00 Ланс ... Брест 1.85 3.80 4.20
05.03  23:00 Ницца ... ПСЖ 4.80 4.20 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
13:43 · Франция. Лига 1
Ди Мария может покинуть «ПСЖ» из-за возраста
13:15 · Франция. Лига 1
Генич: «Франция – это не последний чемпионат, которого мы на какое-то время будем лишены»
12:25 · Франция. Лига 1
Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Вейналдума
04 Марта
23:57 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
17:48 · Франция. Лига 1
Почеттино отпраздновал пятидесятилетие
10:34 · Франция. Лига 1
Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»
09:13 · Франция. Лига 1
«Ницца» продлила контракт с 38-летним Данте
03 Марта
18:19 · Франция. Лига 1
Леонардо: «Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ»
15:52 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с Ботманом о пятилетнем контракте
14:39 · Франция. Лига 1
Верратти дисквалифицирован за высказывания в адрес судей
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
13:56 · Франция. Лига 1
Неймар попросил Хави чаще выпускать Депая
12:21 · Франция. Лига 1
Леонардо: Мбаппе сейчас лучший игрок мира, а Месси всегда был на этом уровне
11:34 · Франция. Лига 1
В «Лионе» впечатлены быстрой адаптацией Ндомбеле
Все новости
Рекомендуем