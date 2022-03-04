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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков»

04 Марта 2022 • 23:57 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
4.10 3.95 1.80
Через 22 ч. 16 мин.

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Это один из лучших игроков в мире. Но важно понимать, что по ходу сезона может произойти всякое, в футбол играет команда. Мы должны воспитать в парнях понимание того, что команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков, а благодаря сплоченности, которую мы должны демонстрировать не только на футбольном поле», - цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Завтра, пятого марта, подопечные Почеттино сыграют на выезде против «Ниццы», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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НИЦЦА ПСЖ
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