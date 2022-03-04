Почеттино: «Команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков»

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Это один из лучших игроков в мире. Но важно понимать, что по ходу сезона может произойти всякое, в футбол играет команда. Мы должны воспитать в парнях понимание того, что команда сильна не благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков, а благодаря сплоченности, которую мы должны демонстрировать не только на футбольном поле», - цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Завтра, пятого марта, подопечные Почеттино сыграют на выезде против «Ниццы», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.