«Матч ТВ» прекратит показывать чемпионат Франции

Обострение военно-политической ситуации вокруг Украины генерирует все новые и новые неприятности любителям футбола. Российским любителям французского футбола временно придется обойтись без трансляций - во всяком случае, на телеканале «Матч ТВ». Как уточняет источник, решение о прекращении подачи сигнала принято французской стороной в одностороннем порядке, сроки возобновления трансляций не сообщаются.

В настоящий момент во французском чемпионате лидирует «ПСЖ», в составе которого выступает с нынешнего сезона Лионель Месси. Парижане опережают «Марсель» на целых пятнадцать очков, до конца сезона остаются еще двенадцать туров.