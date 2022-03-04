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Чемпионат Франции. 1 лига

«Матч ТВ» прекратит показывать чемпионат Франции

04 Марта 2022 • 22:31 Комментировать

Обострение военно-политической ситуации вокруг Украины генерирует все новые и новые неприятности любителям футбола. Российским любителям французского футбола временно придется обойтись без трансляций - во всяком случае, на телеканале «Матч ТВ». Как уточняет источник, решение о прекращении подачи сигнала принято французской стороной в одностороннем порядке, сроки возобновления трансляций не сообщаются.

В настоящий момент во французском чемпионате лидирует «ПСЖ», в составе которого выступает с нынешнего сезона Лионель Месси. Парижане опережают «Марсель» на целых пятнадцать очков, до конца сезона остаются еще двенадцать туров.

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