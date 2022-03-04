Почеттино отпраздновал пятидесятилетие

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино 2 марта отпраздновал свое пятидесятилетие. Близкие подарили ему коллаж, на котором изображена вся карьера менеджера.

На картине Почеттино изображен вместе с логотипами всех футбольных клубов, за которые он выступал. Среди них «Ньюэллс Олд Бойз», «Эспаньол», «ПСЖ», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Рядом с экс-футболистом и действующим тренером расположилась вся его семья.

В богато украшенном зале Почеттино угощал гостей и показывал им видео с самыми яркими моментами в его карьере.

Отметим, что аргентинца связывают с уходом из парижского клуба. Предполагается, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».