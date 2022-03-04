Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»

04 Марта 2022 • 10:34 Комментировать

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не хочет работать с французским тренером Зинедином Зиданом в парижской команде.

По информации Foot Mercato, эмир Катара очень часто общается с экс-наставником мадридского «Реала» и хочет, чтобы он летом возглавил «ПСЖ». Вот только спортивный директор парижского клуба Леонардо не горит желанием работать с Зиданом. Стоит отметить, что и сам Зинедин не очень хочет сотрудничать с бразильским менеджером.

Напомним, что Зинедин Зидан может летом сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера парижской команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Леонардо Лига 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.03  23:00 Лорьян ... Лион 3.95 3.75 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
10:34 · Франция. Лига 1
Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»
09:13 · Франция. Лига 1
«Ницца» продлила контракт с 38-летним Данте
03 Марта
18:19 · Франция. Лига 1
Леонардо: «Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ»
15:52 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с Ботманом о пятилетнем контракте
14:39 · Франция. Лига 1
Верратти дисквалифицирован за высказывания в адрес судей
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
13:56 · Франция. Лига 1
Неймар попросил Хави чаще выпускать Депая
12:21 · Франция. Лига 1
Леонардо: Мбаппе сейчас лучший игрок мира, а Месси всегда был на этом уровне
11:34 · Франция. Лига 1
В «Лионе» впечатлены быстрой адаптацией Ндомбеле
10:49 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» освистали Почеттино
10:22 · Франция. Лига 1
Леонардо: «ПСЖ» хочет создать для Мбаппе идеальные условия
10:06 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ»: Мы не связывались с Зиданом
09:59 · Франция. Кубок
Тренер «Монако» разочарован итогом полуфинального матча Кубка Франции с «Нантом»
09:31 · Франция. Лига 1
Леонардо о Рамосе: «К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло»
09:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не знает, продлит ли Мбаппе контракт с клубом
Все новости
Рекомендуем