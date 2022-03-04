Леонардо не хочет работать с Зиданом в «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не хочет работать с французским тренером Зинедином Зиданом в парижской команде.

По информации Foot Mercato, эмир Катара очень часто общается с экс-наставником мадридского «Реала» и хочет, чтобы он летом возглавил «ПСЖ». Вот только спортивный директор парижского клуба Леонардо не горит желанием работать с Зиданом. Стоит отметить, что и сам Зинедин не очень хочет сотрудничать с бразильским менеджером.

Напомним, что Зинедин Зидан может летом сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера парижской команды.