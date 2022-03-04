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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» продлила контракт с 38-летним Данте

04 Марта 2022 • 09:13 Комментировать

Руководство «Ниццы» решило подписать новое соглашение с опытным бразильским защитником Бонфимом Данте.

Как сообщает пресс-служба французской команды, новый договор с 38-летним бразильским футболистом рассчитано до лета 2023 года. Сам Данте отметил, что он горд выступать за «Ниццу» и очень рад остаться в клубе ещё на один год. Защитник выразил надежду, что выиграет с «орлами» трофеи.

Напомним, что в этом сезоне Бонфим Данте провёл во французской лиге 25 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки и одну красную. За «Ниццу» бразилец выступает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лига 1 Данте
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