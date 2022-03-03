Леонардо: «Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ»

Спортивный директор «парижан» заявил, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пытался вернуться в «ПСЖ» после ухода.

Ранее 40-летний швед поделился своим мнением о нынешнем положении дел в «ПСЖ»: «Стали ли они сильнее, чем при мне? Нет. Мы были командой, а сейчас это не команда». Леонардо отреагировал на данное высказывание следующим образом: «Думаю, неспроста все игроки, покинувшие «ПСЖ», постоянно вспоминают о нашем клубе. Все хотят играть здесь. Сам Златан тоже неоднократно пытался вернуться. Я всё ещё жду, когда он выразит публичную благодарность за всё, что мы для него сделали», – рассказал бразилец в интервью L’Equipe.

Златан Ибрагимович выступал за «парижан» с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в английский «Манчестер Юнайтед».