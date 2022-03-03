Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар попросил Хави чаще выпускать Депая

03 Марта 2022 • 13:56 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
4.20 4.10 1.75
05.03 23:00

Вингер французского «ПСЖ» считает, что Мемфис Депай должен чаще выходить на поле в составе «Барселоны».

30-летний бразилец напрямую обратился к главному тренеру «сине-гранатовых» с просьбой: «Хави, выпускай Мемфиса чаще, он забивает голы». Обращение Неймара к бывшему товарищу по каталонскому клубу было озвучено в прямом эфире Instagram.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл за «Барселону» 24 матча, забив 9 голов. Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что 28-летний голландец обсуждает с «Лионом» своё возможное возвращение в клуб на фоне недовольства собственной ролью в «Барсе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Неймар Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
14:39 · Франция. Лига 1
Верратти дисквалифицирован за высказывания в адрес судей
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
13:56 · Франция. Лига 1
Неймар попросил Хави чаще выпускать Депая
12:21 · Франция. Лига 1
Леонардо: Мбаппе сейчас лучший игрок мира, а Месси всегда был на этом уровне
11:34 · Франция. Лига 1
В «Лионе» впечатлены быстрой адаптацией Ндомбеле
10:49 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» освистали Почеттино
10:22 · Франция. Лига 1
Леонардо: «ПСЖ» хочет создать для Мбаппе идеальные условия
10:06 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ»: Мы не связывались с Зиданом
09:59 · Франция. Кубок
Тренер «Монако» разочарован итогом полуфинального матча Кубка Франции с «Нантом»
09:31 · Франция. Лига 1
Леонардо о Рамосе: «К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло»
09:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не знает, продлит ли Мбаппе контракт с клубом
01:25 · Франция. Кубок
Головина не будет в финале Кубка Франции - «Нант» выбил «Монако»
02 Марта
23:32 · Франция. Лига 1
Биограф Месси назвал истинную причину перехода в «ПСЖ»
18:47 · Франция. Лига 1
В честь Лионеля Месси назовут бургер
17:53 · Франция. Лига 1
Месси недоволен тем, что французская пресса постоянно его критикует
Все новости
Рекомендуем