Неймар попросил Хави чаще выпускать Депая

Вингер французского «ПСЖ» считает, что Мемфис Депай должен чаще выходить на поле в составе «Барселоны».

30-летний бразилец напрямую обратился к главному тренеру «сине-гранатовых» с просьбой: «Хави, выпускай Мемфиса чаще, он забивает голы». Обращение Неймара к бывшему товарищу по каталонскому клубу было озвучено в прямом эфире Instagram.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл за «Барселону» 24 матча, забив 9 голов. Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что 28-летний голландец обсуждает с «Лионом» своё возможное возвращение в клуб на фоне недовольства собственной ролью в «Барсе».