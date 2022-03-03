Леонардо: Мбаппе сейчас лучший игрок мира, а Месси всегда был на этом уровне

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в разговоре с журналистами высказался по поводу игры аргентинского форварда Лионеля Месси.

Функционер сказал, что у Месси хватило смирения для того, чтобы прошлым летом перебраться в «ПСЖ», но аргентинцу, как и любому художнику, необходимо правильное окружение. Леонардо отметил, что на данный момент лучшим игроком мира является Килиан Мбаппе, а Месси всегда был на этом уровне. Директор «ПСЖ добавил, что разница только в том, что французу сейчас только 23 года, а Лионелю уже 34.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 16 встреч, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов.