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Чемпионат Франции. 1 лига

Леонардо: Мбаппе сейчас лучший игрок мира, а Месси всегда был на этом уровне

03 Марта 2022 • 12:21 Комментировать

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в разговоре с журналистами высказался по поводу игры аргентинского форварда Лионеля Месси.

Функционер сказал, что у Месси хватило смирения для того, чтобы прошлым летом перебраться в «ПСЖ», но аргентинцу, как и любому художнику, необходимо правильное окружение. Леонардо отметил, что на данный момент лучшим игроком мира является Килиан Мбаппе, а Месси всегда был на этом уровне. Директор «ПСЖ добавил, что разница только в том, что французу сейчас только 23 года, а Лионелю уже 34.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 16 встреч, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леонардо Лига 1 Килиан Мбаппе
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