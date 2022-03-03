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Чемпионат Франции. 1 лига

В «Лионе» впечатлены быстрой адаптацией Ндомбеле

03 Марта 2022 • 11:34 Комментировать
Лорьян
...
Лион
4.40 3.80 1.78
04.03 23:00

Тренер «Лиона» Питер Босц впечатлен тем, как быстро в клубе адаптировался Танги Ндомбеле.

«Он очень быстро адаптировался к нашей игре. Я очень счастлив», - цитирует слова босса «Лиона» Foot Mercato.

Ндомбеле пришел во французский клуб в январе этого года из «Тоттенхэма» на правах аренды и провел четыре матча в Лиге 1, отдав одну результативную передачу.

25-летний футболист отыграл 90 минут в своих последних трех матчах и, кажется, возвращается к своим лучшим качествам.

Если Ндомбеле продолжит впечатлять руководство «Лиона», то он может присоединится к ним на постоянной основе.

По словам источника, у «Лиона» есть опцион на покупку футболиста сборной Франции за 65 миллионов евро. Если эта сделка состоится, она станет рекордной в истории лионского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Танги Ндомбеле Питер Босц
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ЛОРЬЯН ЛИОН
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