В «Лионе» впечатлены быстрой адаптацией Ндомбеле

Тренер «Лиона» Питер Босц впечатлен тем, как быстро в клубе адаптировался Танги Ндомбеле.

«Он очень быстро адаптировался к нашей игре. Я очень счастлив», - цитирует слова босса «Лиона» Foot Mercato.

Ндомбеле пришел во французский клуб в январе этого года из «Тоттенхэма» на правах аренды и провел четыре матча в Лиге 1, отдав одну результативную передачу.

25-летний футболист отыграл 90 минут в своих последних трех матчах и, кажется, возвращается к своим лучшим качествам.

Если Ндомбеле продолжит впечатлять руководство «Лиона», то он может присоединится к ним на постоянной основе.

По словам источника, у «Лиона» есть опцион на покупку футболиста сборной Франции за 65 миллионов евро. Если эта сделка состоится, она станет рекордной в истории лионского клуба.