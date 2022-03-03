Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого связывают с возможным возвращением в АПЛ, подвергся насмешкам болельщиков «ПСЖ».

Аргентинец находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» и является потенциальной заменой Ральфу Рангнику, который покинет пост главного тренера в конце сезона.

Manchester Evening News сообщает, что фанаты «ПСЖ» освистали Почеттино на стадионе «Парк де Пренс» на фоне слухов о его уходе.

Уточняется, что когда фамилия тренера была произнесена в громкоговорителях на стадионе перед матчем с «Сент-Этьеном», это вызвало гневную реакцию фанатов парижского клуба.