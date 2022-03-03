Леонардо: «ПСЖ» хочет создать для Мбаппе идеальные условия

Спортивный директор парижской команды Леонардо рассказал журналистам о том, что боссы «ПСЖ» не оставляют надежды на то, что им удастся уговорить Килиана Мбаппе продлить контракт.

Леонардо сказал, что представители парижского клуба пока не делали Мбаппе никаких конкретных предложений, так что информация о контракте на 50 миллионов евро является ложной. Функционер отметил, что боссы «ПСЖ» хотят создать для Килиана идеальные условия, чтобы он стал лучшим игроком мира.

Напомним, что действующее соглашение французского форварда с «ПСЖ» истекает после окончания этого сезона. Мбаппе планирует летом перебраться в мадридский «Реал».