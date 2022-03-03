Спортивный директор «ПСЖ»: Мы не связывались с Зиданом

Спортдиректор «ПСЖ» Леонардо рассказал журналистам о том, что парижский клуб ни разу не связывался с французским тренером Зинедином Зиданом.

Леонардо сказал, что у нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался ещё один год по действующему соглашению с парижским клубом, так что пока о смене тренера речь не идёт. Функционер отметил, что руководители «ПСЖ» ни разу не связывались с Зинедином Зиданом, которого пресса называет преемником Почеттино.

Напомним, что на данный момент «ПСЖ» занимает уверенную первую строчку во французском чемпионате.