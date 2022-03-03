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Чемпионат Франции. 1 лига

Спортивный директор «ПСЖ»: Мы не связывались с Зиданом

03 Марта 2022 • 10:06 Комментировать

Спортдиректор «ПСЖ» Леонардо рассказал журналистам о том, что парижский клуб ни разу не связывался с французским тренером Зинедином Зиданом.

Леонардо сказал, что у нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался ещё один год по действующему соглашению с парижским клубом, так что пока о смене тренера речь не идёт. Функционер отметил, что руководители «ПСЖ» ни разу не связывались с Зинедином Зиданом, которого пресса называет преемником Почеттино.

Напомним, что на данный момент «ПСЖ» занимает уверенную первую строчку во французском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Леонардо Лига 1
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