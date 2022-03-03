Леонардо о Рамосе: «К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло»

Леонардо рассказал о результатах Серхио Рамоса.

Спортивный директор «ПСЖ» высказался о травмах звёздного защитника.

«Когда мы подписали его, физически он был в порядке. К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло. Это сложно и для него, и для всех нас. Но наши отчеты ясны. В день, когда мы скажем, что Рамос больше не сможет играть, всем все станет ясно. Но это не тот случай», – сказал спортивный директор «ПСЖ» в интервью L’Equipe.

По мнению Леонардо, постоянные травмы Рамоса мешают ему оправдать ожидания, став лидером команды. Однако, в «ПСЖ» всё ещё верят, что трансфер может себя оправдать.

В текущем сезоне испанский ветеран принял участие в пяти матчах и забил один мяч.