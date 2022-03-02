Биограф Месси назвал истинную причину перехода в «ПСЖ»

Биограф аргентинского нападающего Лионеля Месси, Гийом Балаге, пояснил, почему Месси решил выбрать именно «ПСЖ», несмотря на то, что его желали пригласить многие клубы после того, как стало ясно, что ему придется уйти из «Барселоны».

По словам Балаге, все дело в дружбе - это важная ценность для Лионеля, и потому он дорожит ею. А Неймар стал лучшим другом Месси еще в «Барселоне», настаивает Балаге, слова которого приводит Le Parisien. Это удивительно, потому что у них разный взгляд на футбол, Неймар любит спектакль, Лео нацелен на победы.

Но Неймар сумел расположить к себе Месси своим чувством юмора, с ним Лионелю комфортно, и после ухода Неймара в «ПСЖ» Месси стал испытывать некоторый дефицит этого чувства. Поэтому в Париж он отправился и ради того, чтобы проводить побольше времени со своими друзьями, и это не только Неймар, но также Леандро Паредес и Анхель ди Мария.

Лео нуждается в окружении людей, в присутствии которых ему легко и не надо надевать неизбежную для такой популярной личности маску, подчеркивает Балаге.