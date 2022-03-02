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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси недоволен тем, что французская пресса постоянно его критикует

02 Марта 2022 • 17:53 Комментировать

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что французские журналисты обрушились на него с критикой в его дебютный сезон в Париже.

Напомним, что Месси перебрался во Францию после того, как не смог подписать новый контракт с «Барселоной». После переезда игра у футболиста не задалась, а результаты, которые он показывает в Лиге 1, не соответствуют тем, которые ждали от него журналисты. Из-за этого французская пресса постоянно критикует игрока.

Как сообщает L'Equipe, Месси пожаловался своим одноклубникам на то, что из-за этой критики он чувствует себя подавленно, а реакцию журналистов футболист считает несправедливой.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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