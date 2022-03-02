Мбаппе всё ещё намерен перебраться в «Реал»

Звёздный французский форвард Килиан Мбаппе всё ещё полон решимости покинуть «ПСЖ» и перебраться в мадридский «Реал».

По информации Marca, заманчивое предложение от парижского клуба никак не повлияло на решение Мбаппе этим летом сменить клубную прописку и перейти в «Реал». Напомним, что боссы «ПСЖ» предложили 23-летнему французу двухлетнее соглашение на 50 миллионов евро и, в добавок к этому, солидный подписной бонус в 100 миллионов.

Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона, так что в «Реал» Килиан может перейти на правах свободного агента.