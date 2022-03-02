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Чемпионат Франции. 1 лига

Пакета планирует летом покинуть «Лион»

02 Марта 2022 • 10:14 Комментировать

Бразильский полузащитник «Лиона» Лукас Пакета собирается в ближайшее трансферное окно покинуть французскую команду.

По информации Le10Sport, 24-летний бразильский футболист очень расстроен уходом своего соотечественника Бруно Гимарайнша, который этой зимой перебрался в «Ньюкасл». Пакета готов покинуть «Лион» и будет летом рассматривает все доступные варианты.

Напомним, что в этом сезоне Лукас Пакета провёл во французском чемпионате 24 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лига 1 Лукас Пакета
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