Пакета планирует летом покинуть «Лион»

Бразильский полузащитник «Лиона» Лукас Пакета собирается в ближайшее трансферное окно покинуть французскую команду.

По информации Le10Sport, 24-летний бразильский футболист очень расстроен уходом своего соотечественника Бруно Гимарайнша, который этой зимой перебрался в «Ньюкасл». Пакета готов покинуть «Лион» и будет летом рассматривает все доступные варианты.

Напомним, что в этом сезоне Лукас Пакета провёл во французском чемпионате 24 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.