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«ПСЖ» предложил Мбаппе двухлетний контракт с зарплатой в 50 млн евро

01 Марта 2022 • 21:35 Комментировать

«ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.

Как сообщает Le Parisien, парижане предложили французу двухлетний контракт с зарплатой в пятьдесят миллионов евро и с подписным бонусом в сто миллионов евро. Отмечается, что клуб готов пойти на многое, чтобы продлить соглашение со своим лидером.

23-летний Мбаппе сыграл 34 матча за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 24 гола и отдал 17 голевых передач. Контракт Килиана с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, таким образом, он может покинуть «ПСЖ» летом в статусе свободного агента. Основным претендентом на нападающего является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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