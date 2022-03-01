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Чемпионат Франции. 1 лига

Руководство «ПСЖ» давит на Мбаппе в вопросе продления контракта

01 Марта 2022 • 17:14 Комментировать

Молодой французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвергается давлению со стороны руководства парижского клуба. Боссы «ПСЖ» заставляют его подписать новое соглашение с командой.

Как сообщает Marca, парижане предпринимают последнюю попытку оставить Мбаппе в команде. Действующее соглашение футболиста с командой заканчивается уже летом. Мбаппе, который считается одним из самых дорогих игроков мира, может покинуть команду бесплатно.

Главным претендентом на француза долгое время является мадридский «Реал». Несмотря на то, что парижане пытались оградить Мбаппе от разговоров о переходе, переговоры о контракте со «сливочными» все равно ведутся.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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