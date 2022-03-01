Месси надоела критика со стороны французской прессы

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что французские журналисты жёстко критикуют его игру.

По информации El Chiringuito, 34-летний аргентинский футболист неприятно удивлён тем, как французская пресса оценивает его выступления в составе «ПСЖ». Лионель уже заявил руководству парижской команды, что частые критические статьи в его адрес ему уже порядком надоели.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов.