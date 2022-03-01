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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси надоела критика со стороны французской прессы

01 Марта 2022 • 14:20 Комментировать

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что французские журналисты жёстко критикуют его игру.

По информации El Chiringuito, 34-летний аргентинский футболист неприятно удивлён тем, как французская пресса оценивает его выступления в составе «ПСЖ». Лионель уже заявил руководству парижской команды, что частые критические статьи в его адрес ему уже порядком надоели.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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