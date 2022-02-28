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Чемпионат Франции. 1 лига

Дэвид хочет покинуть «Лилль»

28 Февраля 2022 • 21:11 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид хочет покинуть клуб.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», сумма трансфера оценивается в 45-55 миллионов евро. Ожидается, что новый клуб Дэвида должен будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, таким образом, «Ньюкасл», который по информации СМИ интересовался канадским нападающим, не является претендентом на Дэвида.

22-летний форвард сыграл 35 матчей за «Лилль» во всех турнирах нынешнего сезона и забил 16 голов. Контракт Дэвида с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид
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