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Чемпионат Франции. 1 лига

Защитник «Монако»: Будем до конца биться за попадание в топ-3

28 Февраля 2022 • 08:45 Комментировать
Монако
1:2
Реймс
окончен

Французский защитник «Монако» Аксель Дисаси в разговоре с журналистами оценил шансы своей команды на попадание в топ-3 Лиги 1 по итогам этого сезона.

Дисаси сказал, что все в команде расстроены итогом матча с «Реймсом», но впереди ещё 12 поединков, в которых можно будет исправить ситуацию. Защитник отметил, что монегаски проанализируют свои ошибки и в следующий раз сыграют удачнее. Аксель добавил, что «Монако» будет биться до конца за попадание в тройку лучших.

Напомним, что футболисты «Монако» в последнем туре французского чемпионата неожиданно уступили «Реймсу» со счётом 1:2. В данный момент монегаски занимают лишь девятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Аксель Дисаси
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