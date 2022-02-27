Клеман – о поражении от «Реймса»: «Моя команда играла здорово»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Реймса» (1:2).

«Очень разочарован тем, что нам не удалось победить. В каждом матче мы играем на победу, но сегодня наши усилия не были вознаграждены. Мои игроки создали хорошие моменты и играли здорово. Мы сделали самое сложное – смогли открыть счёт.

Разговор в раздевалке после матча? Я был разочарован, как и все остальные. Но, думаю, что был бы ещё более разочарован, если бы мы не владели мячом, не создавали много моментов и не доминировали», - цитирует Клемана пресс-служба «Монако».

После 26 туров подопечные Клемана занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.