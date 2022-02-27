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Чемпионат Франции. 1 лига

Клеман – о поражении от «Реймса»: «Моя команда играла здорово»

27 Февраля 2022 • 20:09 Комментировать
Монако
1:2
Реймс
окончен

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Реймса» (1:2).

«Очень разочарован тем, что нам не удалось победить. В каждом матче мы играем на победу, но сегодня наши усилия не были вознаграждены. Мои игроки создали хорошие моменты и играли здорово. Мы сделали самое сложное – смогли открыть счёт.

Разговор в раздевалке после матча? Я был разочарован, как и все остальные. Но, думаю, что был бы ещё более разочарован, если бы мы не владели мячом, не создавали много моментов и не доминировали», - цитирует Клемана пресс-служба «Монако».

После 26 туров подопечные Клемана занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реймс Филипп Клеман
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окончен Монако 1:2 Реймс 1.45 4.20 8.00
окончен Брест 0:1 Лорьян 2.10 3.25 3.75
окончен Метц 0:0 Нант
окончен Анже 1:2 Ланс 2.95 3.15 2.55
окончен Клермон 1:1 Бордо
окончен Труа 1:1 Марсель 4.70 3.90 1.73
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