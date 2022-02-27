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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» забил свой 3500-й гол в высшей лиге французского футбола

27 Февраля 2022 • 19:22 Комментировать
Монако
1:2
Реймс
окончен

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал дома «Реймс» и проиграл со счетом 1:2. Несмотря на это, очередной гол Виссам Бен Йеддера стал для монегасков юбилейным, 3500-м, забитым за все время участия в высшей лиге чемпионата Франции. Впереди по этому показателю лишь три клуба, но, как ни странно, среди них нет парижского «ПСЖ», безусловного гегемона французского футбола в последние десять лет.

Лидирует в этой классификации марсельский «Олимпик», забивший 4118 голов, за ним следуют «Сент-Этьен», блиставший в 70-е года прошлого века - 3844 гола, а затем «Бордо» - главная звезда 80-х. Ужирондинцев - 3742 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако
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окончен Монако 1:2 Реймс 1.45 4.20 8.00
окончен Брест 0:1 Лорьян 2.10 3.25 3.75
окончен Метц 0:0 Нант
окончен Анже 1:2 Ланс 2.95 3.15 2.55
окончен Клермон 1:1 Бордо
окончен Труа 1:1 Марсель 4.70 3.90 1.73
27.02  22:45 Лион ... Лилль 1.93 3.75 3.90
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