«Монако» забил свой 3500-й гол в высшей лиге французского футбола

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал дома «Реймс» и проиграл со счетом 1:2. Несмотря на это, очередной гол Виссам Бен Йеддера стал для монегасков юбилейным, 3500-м, забитым за все время участия в высшей лиге чемпионата Франции. Впереди по этому показателю лишь три клуба, но, как ни странно, среди них нет парижского «ПСЖ», безусловного гегемона французского футбола в последние десять лет.

Лидирует в этой классификации марсельский «Олимпик», забивший 4118 голов, за ним следуют «Сент-Этьен», блиставший в 70-е года прошлого века - 3844 гола, а затем «Бордо» - главная звезда 80-х. Ужирондинцев - 3742 гола.