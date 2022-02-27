Почеттино: «Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил форварда парижского клуба Килиана Мбаппе после матча с «Сент-Этьеном». Напомним, что парижане одержали победу со счетом 3:1, а Мбаппе дважды забил и сделал результативную передачу.

Почеттино заявил, что ему трудно подбирать слова для того, чтобы описать эмоции, которые он получает, глядя на игру нападающего.

«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», - сказал специалист в разговоре с RMC Sport.

Отметим, что на данный момент парижский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. От ближайшего преследователя парижане оторвались на 16 очков.