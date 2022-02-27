Мбаппе о Месси: «Даже если у тебя семь «Золотых мячей», адаптация все равно необходима»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своем именитом одноклубнике Лионеле Месси. В прошедшем матче с «Сент-Этьеном», который завершился победой парижан со счетом 3:1, Месси отдал два голевых паса.

Мбаппе назвал Месси великим игроком, но отметил, что он все еще проходит адаптацию на новом месте. Привыкнуть к другим условиям, по словам француза, сразу невозможно, даже если у тебя семь «Золотых мячей».

Мбаппе в разговоре с L'Equipe добавил, что он всегда хотел играть в одной команде с такими именитыми футболистами как Месси и сейчас он получает удовольствие от того, что у него есть такая возможность.