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Мбаппе о Месси: «Даже если у тебя семь «Золотых мячей», адаптация все равно необходима»

27 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своем именитом одноклубнике Лионеле Месси. В прошедшем матче с «Сент-Этьеном», который завершился победой парижан со счетом 3:1, Месси отдал два голевых паса.

Мбаппе назвал Месси великим игроком, но отметил, что он все еще проходит адаптацию на новом месте. Привыкнуть к другим условиям, по словам француза, сразу невозможно, даже если у тебя семь «Золотых мячей».

Мбаппе в разговоре с L'Equipe добавил, что он всегда хотел играть в одной команде с такими именитыми футболистами как Месси и сейчас он получает удовольствие от того, что у него есть такая возможность.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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