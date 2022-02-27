Мбаппе предположил, сможет ли он стать лучшим бомбардиром «ПСЖ»

23-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал о том, сможет ли он обогнать Эдинсона Кавани в списке лучших бомбардиров парижского клуба.

Благодаря дублю в матче с «Сент-Этьеном» Мбаппе догнал в списке нападающих Златана Ибрагимовича. От Кавани на данный момент молодой француз отстает более чем на 40 мячей.

Комментируя свои успехи, Мбаппе отметил, что он сумел войти в «узкий круг», благодаря тому, что сравнялся по голам с Ибрагимовичем.

«Да, впереди Кавани, посмотрим, что будет дальше», - сказал Мбаппе и добавил, что званием лучшего форварда «ПСЖ» пренебрегать нельзя..