Джо Коул: «Я большему научился у Руди Гарсии, нежели у Моуринью или Анчелотти»

Защитник Джо Коул запомнился выступлениями в составе английской сборной на трех чемпионатах мира, а также игрой за «Челси» и «Ливерпуль». Но самым ценным для него, по его словам, оказался сезон во французском «Лилле» под началом Руди Гарсии.

- Мне было 29, когда я попал в «Лилль», я работал перед этим с Моуринью и Анчелотти, но больше всего я выучил именно у Руди Гарсии. Он - настоящий молодец, мы пробовали играть как «Барселона», быстро, держать мяч, и я впервые видел вратаря Микаэля Ландро, который так здорово играл ногами в мяч. С Ландро мы пытались делать то, что сегодня делают в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» Клопп и Гвардиола. Очень тепло вспоминаю Руди Гарсию, - заявил Коул, слова которого цитирует TheAthletic.