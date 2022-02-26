Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино поддержал Рамоса

26 Февраля 2022 • 14:19 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил поддержку защитнику Серхио Рамосу, который большую часть сезона восстанавливается от различных травм.

«Человек, который больше всего страдает от невозможности выйти на поле – это сам Серхио. Мы пытаемся помочь ему. У нас прекрасный медицинский персонал, который старается обеспечить ему лучшее восстановление, чтобы он справился с ситуацией. Быть травмированным – это всегда тяжело с моральной точки зрения. Футболист должен играть в футбол», - цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Рамос принял участие лишь в пяти матчах парижского клуба в нынешнем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.02  19:00 Страсбург ... Ницца 0.00 0.00 0.00
26.02  23:00 ПСЖ ... Сент-Этьен 1.22 7.20 13.00
27.02  15:00 Монако ... Реймс 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
14:19 · Франция. Лига 1
Почеттино поддержал Рамоса
13:57 · Англия. Премьер-лига
Секо Фофана – главная цель «Ньюкасла» на летнее трансферное окно
10:58 · Франция. Лига 1
Стали известны 3 условия от Мбаппе для продления контракта с «ПСЖ»
24 Февраля
22:48 · Англия. Премьер-лига
Анелька: «Погба стоит перейти в «ПСЖ»
17:18 · Франция. Лига 1
Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»
16:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил очередным отказом на продление контракта с «ПСЖ»
16:27 · Испания. Ла Лига
Сын Марадоны: «Убеждён, что Лионель Месси вернётся в «Барселону»
06:57 · Франция. Лига 1
Наставника «Метца» дисквалифицировали на десять матчей
06:21 · Франция. Лига 1
Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса
23 Февраля
23:50 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»
18:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» заинтересован в Экитике
17:36 · Франция. Лига 1
​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара
15:40 · Италия. Серия А
Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»
15:00 · Англия. Кубок лиги
Тухель о периоде в «ПСЖ»: «Всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными»
14:23 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Люди думают, что раз у «ПСЖ» много денег, команда выиграет всё»
Все новости
Рекомендуем