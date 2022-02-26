Почеттино поддержал Рамоса

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил поддержку защитнику Серхио Рамосу, который большую часть сезона восстанавливается от различных травм.

«Человек, который больше всего страдает от невозможности выйти на поле – это сам Серхио. Мы пытаемся помочь ему. У нас прекрасный медицинский персонал, который старается обеспечить ему лучшее восстановление, чтобы он справился с ситуацией. Быть травмированным – это всегда тяжело с моральной точки зрения. Футболист должен играть в футбол», - цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Рамос принял участие лишь в пяти матчах парижского клуба в нынешнем сезоне.