Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»

24 Февраля 2022 • 17:18 Комментировать

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре нападающих «ПСЖ» – 34-летнего Лионеля Месси и 23-летнего Килиана Мбаппе.

Пети очень недоволен той игрой, которую в «ПСЖ» демонстрирует Месси, ранее блиставший в «Барселоне». При этом Эммануэль в восторге от Мбаппе, который, несмотря на заканчивающийся контракт с клубом, показывает выдающийся уровень игры.

«Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Не хочу сравнивать Месси и Мбаппе, но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого», – приводит слова Эммануэля Пети Maxifoot.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
17:18 · Франция. Лига 1
Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»
16:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил очередным отказом на продление контракта с «ПСЖ»
16:27 · Испания. Ла Лига
Сын Марадоны: «Убеждён, что Лионель Месси вернётся в «Барселону»
06:57 · Франция. Лига 1
Наставника «Метца» дисквалифицировали на десять матчей
06:21 · Франция. Лига 1
Бывший футболист «ПСЖ» озабочен постоянным отсутствием Рамоса
23 Февраля
23:50 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»
18:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» заинтересован в Экитике
17:36 · Франция. Лига 1
​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара
15:40 · Италия. Серия А
Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»
15:00 · Англия. Кубок лиги
Тухель о периоде в «ПСЖ»: «Всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными»
14:23 · Франция. Лига 1
Вейналдум: «Люди думают, что раз у «ПСЖ» много денег, команда выиграет всё»
10:22 · Франция. Лига 1
Ротен: «Летом вероятность трансфера Мбаппе составляла 99%, а сейчас - 65%» 1
08:48 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Барселоны»: «Месси перешёл в команду наёмников, в «ПСЖ» каждый сам за себя» 4
22 Февраля
23:30 · Испания. Ла Лига
Неймар признался, что три года назад хотел вернуться в «Барселону» 2
22:51 · Франция. Лига 1
Месси: «Мы постепенно налаживаем игровую связь с Мбаппе» 1
Все новости
Рекомендуем