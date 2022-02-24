Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре нападающих «ПСЖ» – 34-летнего Лионеля Месси и 23-летнего Килиана Мбаппе.

Пети очень недоволен той игрой, которую в «ПСЖ» демонстрирует Месси, ранее блиставший в «Барселоне». При этом Эммануэль в восторге от Мбаппе, который, несмотря на заканчивающийся контракт с клубом, показывает выдающийся уровень игры.

«Испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Не хочу сравнивать Месси и Мбаппе, но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого», – приводит слова Эммануэля Пети Maxifoot.